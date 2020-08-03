Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву в ходе пересмотра дела

Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину пересмотрен в Московском городском суде. Обвиняемым в хулиганстве назначат новую меру пресечения.

Мосгорсуд отменил решение о вынесенном приговоре футболистам Кокорину и Мамаеву. Срок пребывания в колонии для Кокорина остался прежним, Мамаеву лишение свободы заменили на исправительные работы в течение года.

Футболисты оправданы по статье о хулиганстве, ранее защита спортсменов подала апелляцию на пересмотр дела из-за "серьезных процессуальных нарушений".

Первоначальным решением суда Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам в колонии, а Кокорина на один месяц больше по делу о драке в Москве в 2018 году.

Игроков отпустили по УДО осенью 2019 года.