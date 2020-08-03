Джабаров объяснил штраф "Газпрому" недобросовестной конкуренцией Польши

Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать "Газпром" за отказ сотрудничать в расследовании дела о строительстве "Северного потока — 2" вызывает удивление, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

Непонятно, с какого перепуга Польша, не имеющая никакого отношения к газопроводу, так как он не проходит в ее территориальных водах, предъявляет претензии, говорит политик. Налицо недобросовестная конкуренция, Варшава стремится любым способом сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2" и оставить транзит через территорию Украины в Польшу, цитирует Джабарова RT.

UOKiK требует с "Газпрома" 213 млн злотых (57 млн долларов), поскольку российская компания якобы не захотела предоставлять запрошенные документы. Речь идет о создании консорциума, финансирующего строительство газопровода, без согласия председателя регулятора.