Эпидемиолог предупредил о высоком риске заразиться COVID-19 в Турции

Администрация турецких отелей подготовила специальные изоляторы на случай выявления граждан с COVID-19. Однако такие меры не гарантируют безопасности для отдыхающих, заявил эпидемиолог Вадим Покровский.

Представители отелей в Турции заявили, что все гости страны с коронавирусом будут помещаться в изоляторы. Эпидемиолог Покровский в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что заграничные меры не гарантируют того, что Турции удастся избежать обострения ситуации с COVID-19.

"Там, где большие сборища людей, риск возрастает пропорционально количеству граждан", — пояснил Покровский.

Турция должна согласовать отдых наших соотечественников с санитарно-эпидемиологической службой РФ. Помимо этого, необходимо поднять вопрос о возможности эвакуации россиян при ухудшении ситуации с коронавирусом, подытожил Покровский.