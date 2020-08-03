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16:58   3 Августа 2020
Общество

Эпидемиолог предупредил о высоком риске заразиться COVID-19 в Турции

Эпидемиолог предупредил о высоком риске заразиться COVID-19 в Турции

Администрация турецких отелей подготовила специальные изоляторы на случай выявления граждан с COVID-19. Однако такие меры не гарантируют безопасности для отдыхающих, заявил эпидемиолог Вадим Покровский.

Представители отелей в Турции заявили, что все гости страны с коронавирусом будут помещаться в изоляторы. Эпидемиолог Покровский в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что заграничные меры не гарантируют того, что Турции удастся избежать обострения ситуации с COVID-19.

"Там, где большие сборища людей, риск возрастает пропорционально количеству граждан", — пояснил Покровский.

Турция должна согласовать отдых наших соотечественников с санитарно-эпидемиологической службой РФ. Помимо этого, необходимо поднять вопрос о возможности эвакуации россиян при ухудшении ситуации с коронавирусом, подытожил Покровский.

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Автор: Илья Романович
#россия #турция #туризм #коронавирус

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