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17:33   3 Августа 2020
Россия

Онлайн-курс: Репутация в сети и работа с негативом

Онлайн-курс: Репутация в сети и работа с негативом

Журнал «Пресс-служба» в рамках онлайн-курса «Управление репутацией в интернете и работа с негативом» научит PR-специалистов государственных и муниципальных структур эффективно работать в соцсетях. Обучение стартует 24 августа. Автор и ведущий — главред «Пресс-службы» Тимур Асланов.

Репутация — важнейший инструмент для организации, персоны или бренда. Участники курса научатся оценивать и защищать репутацию, формировать ее и правильно отвечать на негативные отзывы и комментарии в сети.

Всего курс продлится два месяца. Участники рассмотрят практические задачи, реальные кейсы и получат ответы на интересующие вопросы. Обратная связь от преподавателя поможет оценить правильность действий.

Онлайн-курс: Репутация в сети и работа с негативом

За 12 уроков участники научатся:

  • понимать, что такое комплексное управление репутацией и какие инструменты для этого использовать;
  • использовать широкий арсенал инструментов формирования репутации;
  • находить в интернете и соцсетях все виды упоминаний, с которыми надо работать, и классифицировать их;
  • вести дискуссию в комментариях, в том числе с агрессивно настроенными участниками;
  • защищать и исправлять репутацию в сети;
  • противостоять троллингу и «наездам» конкурентов,
  • решать другие вопросы по работе с репутацией.

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно по ссылке, или по телефону +7 (495) 540-52-76. Для физических лиц действует скидка 10% до 15 августа.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» — информационный партнер

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Автор: Арсений Аскольский
#соцсети #pr #негатив #пресс-служба #онлайн-курсы

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