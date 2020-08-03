ЛДПР выступила за отмену ЕГЭ из-за снижения уровня знаний

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от фракции ЛДПР Максим Зайцев заявил о неэффективности Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он заверил, что фракция работает с выпускниками, которые поступали в вузы по результатам ЕГЭ, и отмечает регулярно снижающийся уровень знаний.

«У нас был опыт, неоднократный. Мы брали студентов с ведущих вузов, которые на ЕГЭ практически под 100 баллов набирали, и по факту в прикладном понимании их знания оставляют желать лучшего», — сказал депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Увеличение количества выпускников, получивших от 81 до 100 баллов, по словам врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, говорит о том, что переход на дистанционное обучение во время пандемии не помешал школьниками успешно подготовиться к сдаче экзаменов.

Фракция ЛДПР выступает против дистанционного образования, добавил Зайцев. Поскольку качество знаний и результаты ЕГЭ — совершенно разные вещи.

«Людям нужно образование, а не сдача ЕГЭ. Вот в чем дело. ЕГЭ можно сдавать вообще не обучаясь. Просто взять специалистов, которые тебя натаскают на конкретный предмет. Все. Ты ЕГЭ сдашь и поступишь в любой вуз, не обладая теми знаниями, которые школа обязана давать именно в очном формате», — считает депутат.

По информации Рособрнадзора, в ходе основного периода ЕГЭ в 2020 году максимальные 100 баллов по двум предметам получили 533 участника, по трем предметам – 26 школьников и два выпускника из Костромской области и Москвы получили 100 баллов по четырем предметам.

«Нужно пересмотреть подходы к ЕГЭ. Позиция фракции, конечно, за отмену ЕГЭ. Особенно, что касается первых ста вузов страны, в них не должны поступать люди, которые успешно сдали ЕГЭ. Либо сделать ЕГЭ не более чем приложением, которое дает дополнительные баллы при поступлении», — подытожил Зайцев.