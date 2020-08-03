Клинцевич уверен: США планируют сорвать продление СНВ-3

Соединенные Штаты создают видимость переговорного процесса по договору СНВ-3, но на деле Вашингтон совершенно не заинтересован в продлении соглашения. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен ранее сообщил, что США надеются на соглашение с РФ и КНР по ядерным вооружениям. Соответствующее заявление он сделал для издания The Washington Post.

Клинцевич в свою очередь уверен, что США планируют сорвать продление договора СНВ-3, а заявление О`Брайена – это провокация и лукавство.

По словам сенатора, договор СНВ-3 заключен между РФ и США, поэтому только эти страны вправе принимать решения.