Клинцевич уверен: США планируют сорвать продление СНВ-3
Соединенные Штаты создают видимость переговорного процесса по договору СНВ-3, но на деле Вашингтон совершенно не заинтересован в продлении соглашения. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен ранее сообщил, что США надеются на соглашение с РФ и КНР по ядерным вооружениям. Соответствующее заявление он сделал для издания The Washington Post.
Клинцевич в свою очередь уверен, что США планируют сорвать продление договора СНВ-3, а заявление О`Брайена – это провокация и лукавство.
По словам сенатора, договор СНВ-3 заключен между РФ и США, поэтому только эти страны вправе принимать решения.
"Включение Китая со значительно меньшим количеством боеприпасов, при том, что он уже не раз однозначно сказал, что он не собирается и не будет в этом участвовать, — это попытка введения в заблуждение мирового сообщества и откровенная попытка сорвать продление этого договора", — пояснил он в разговоре с корреспондентом издания iReactor.