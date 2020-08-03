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16:30   3 Августа 2020
Общество

Петербургские театры могут возобновить работу в середине августа

Петербургские театры могут возобновить работу в середине августа

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать в течение следующих двух недель перечень правил для безопасного возобновления работы театров и других культурных учреждений.

Градоначальник во время заседания правительства Петербурга, состоявшегося 3 августа, распорядился начать работу над сводом правил, отметив необходимость быть готовыми к любой ситуации. Беглов подчеркнул, что следует предусмотреть возможность возврата билетов на культурные мероприятия в случае ухудшения эпидемиологических условий.

Разработку правил планируется закончить в течение двух недель. По словам председателя комитета по культуре Константина Сухенко, типовой стандарт безопасности уже разработан, и ожидается получение разрешения на открытие.

Ранее петербургские культурные учреждения, в числе которых также находятся музеи и выставочные залы, возобновили свою деятельность с 6 июля. Об этом распоряжении губернатора города Александра Беглова сообщил телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #культура #беглов #театры

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