Петербургские театры могут возобновить работу в середине августа

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать в течение следующих двух недель перечень правил для безопасного возобновления работы театров и других культурных учреждений.

Градоначальник во время заседания правительства Петербурга, состоявшегося 3 августа, распорядился начать работу над сводом правил, отметив необходимость быть готовыми к любой ситуации. Беглов подчеркнул, что следует предусмотреть возможность возврата билетов на культурные мероприятия в случае ухудшения эпидемиологических условий.

Разработку правил планируется закончить в течение двух недель. По словам председателя комитета по культуре Константина Сухенко, типовой стандарт безопасности уже разработан, и ожидается получение разрешения на открытие.

Ранее петербургские культурные учреждения, в числе которых также находятся музеи и выставочные залы, возобновили свою деятельность с 6 июля. Об этом распоряжении губернатора города Александра Беглова сообщил телеканал "360".