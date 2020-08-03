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16:22   3 Августа 2020
Экономика

Российским пенсионерам рассказали о новых выплатах в августе

Российским пенсионерам рассказали о новых выплатах в августе

Пенсионеры из ряда российских регионов смогут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты с 16 августа, рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Государство выплатит пенсионерам из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Крыма, Якутии и других регионов пособие в две тысячи рублей за соблюдение режима самоизоляции.

На фоне общей стабилизации ситуации с коронавирусом в России в некоторых субъектах РФ по-прежнему выявляются случаи COVID-19, поэтому граждане пожилого возраста там будут продолжать соблюдать самоизоляцию, передает Федеральное агентство новостей.

Помощь властей направлена на поддержку пенсионеров, которые смогут купить себе необходимые лекарства, продукты питания и сделать запасы продовольствия, отметил первый вице-президент "Опоры России".

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсионеры #выплаты #сигал

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