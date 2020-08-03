Глава Федерации мигрантов исключил рост преступности из-за безработицы

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию в период пандемии, лишилась работы. Это может привести к всплеску преступности, отметил он.

«В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза привел данные МВД, согласно которым в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года «фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России».

Президент федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в беседе с «Политикой Сегодня» заверил, что роста криминала среди приезжих не было даже на пике пандемии, тем более его не стоит ожидать сейчас.

«То, что многие мигранты лишились работы, безусловно, не будет способствовать увеличению преступности. Тем более сейчас уже не 50% не имеют работы, а где-то 20–30%, ситуация меняется, экономика восстанавливается», — сказал он.

По словам Коженова, россияне пострадали от пандемии не меньше приезжих, а наличие гражданства РФ многих не уберегло от потери работы.

«Если предприятие закрывается, там не спрашивают мигранты вы или нет. Лишаются работы все», — отметил эксперт.

По оценкам Коженова, в связи с закрытием границ только немногие приезжие успели вернуться на родину.

«Единичные случаи. Можно сказать, что никто не вернулся», — заключил он.

В конце апреля Вадим Коженов отмечал, что коронавирус оставил тысячи трудовых мигрантов на обочине жизни.