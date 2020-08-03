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16:12   3 Августа 2020
Армия

Жители сирийской провинции Дамаск поблагодарили военных РФ за гумпомощь

Жители сирийской провинции Дамаск поблагодарили военных РФ за гумпомощь

Военная полиция РФ и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели в сирийской провинции Дамаск гуманитарную акцию. Как пишет Федеральное агентство новостей, жители населенного пункта Дейр аль-Асафир получили продовольственные наборы.

В общей сложности российские военные раздали сирийцам 250 наборов, которые включали в себя рис, муку, сгущенное молоко, чай и сахар. Также военные врачи РФ оказали нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.

Жители Дейр аль-Асафира поблагодарили россиян за оказанную помощь. Так, глава местной администрации Хасан Аднан аль-Хасан отметил, что Россия никогда не оставляет сирийцев в трудную минуту.

Населенный пункт Дейр аль-Асафир, как и ряд других районов Дамаска, на протяжении нескольких лет находился под контролем террористов. Сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось зачистить их от боевиков в мае 2016 года.

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Автор: Яна Либерман
#гумпомощь #цпвс #гуманитарная акция в дамаске

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