Жители сирийской провинции Дамаск поблагодарили военных РФ за гумпомощь

Военная полиция РФ и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели в сирийской провинции Дамаск гуманитарную акцию. Как пишет Федеральное агентство новостей, жители населенного пункта Дейр аль-Асафир получили продовольственные наборы.

В общей сложности российские военные раздали сирийцам 250 наборов, которые включали в себя рис, муку, сгущенное молоко, чай и сахар. Также военные врачи РФ оказали нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.

Жители Дейр аль-Асафира поблагодарили россиян за оказанную помощь. Так, глава местной администрации Хасан Аднан аль-Хасан отметил, что Россия никогда не оставляет сирийцев в трудную минуту.

Населенный пункт Дейр аль-Асафир, как и ряд других районов Дамаска, на протяжении нескольких лет находился под контролем террористов. Сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось зачистить их от боевиков в мае 2016 года.