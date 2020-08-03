Новосибирская область готова ко второй волне COVID-19

Минздрав Новосибирской области стал опытнее в борьбе с коронавирусом, поэтому регион готов ко второй волне пандемии. Об этом «Политике сегодня» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Система здравоохранения Новосибирской области готова к дальнейшей работе в условиях особой эпидемиологической обстановки», — подтвердил собеседник ПС.

По данным на утро 3 августа в Новосибирской области зарегистрировано 106 новых случаев заражениях коронавирусом. Всего выздоровели 84 человека, умерли шесть: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год.

В общей сложности в регионе выявлено 9654 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8006 человек, умерли — 246.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ускорении пандемии, вызванной новым коронавирусом. По данным ВОЗ, число заболевших превысило 15 миллионов за минувшие шесть недель. Умерли более 640 тысяч человек. Впервые вспышку COVID-19 зафиксировали в Китае в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. Распространение коронавируса признали пандемией 11 марта.