Россия разорвет соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром, об этом сообщает российское министерство финансов.

Как отметили в ведомстве, власти Кипра пытались размыть эффект для бюджета РФ от повышения налога на вывод дивидендов. В ведомстве также добавили, что процедура денонсации стартует с 3 августа.

Как подчеркнули в Минфине РФ, поручение дал президент РФ Владимир Путин. Предложения Кипра при внесении изменений в налоговое соглашение Россия сочла нереализуемым. Ведомство добавило, что сотрудники провели переговоры с коллегами из Минфина Кипра, в результате чего Россия пришла к выводу, что предлагаемые ими решения лишь поспособствуют безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения.