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15:46   3 Августа 2020
Армия

Глава ливийского ПНС потребовал от Address Libya оплатить авиаперелет

Глава ливийского ПНС потребовал от Address Libya оплатить авиаперелет

Глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обратился к руководству телекоммуникационного холдинга Address Libya с требованием оплатить его перелет на частном самолете. Стоимость составляет 68,5 тысячи евро.

Представители Address Libya продемонстрировали письмо, которое было направлено Сарраджем руководству холдинга по электронной почте. О том, по какой причине Саррадж решил потребовать оплаты его перелета, редакция Address Libya не сообщила. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Так называемое Правительство национального согласия оплачивает услуги сирийских наемников, переброшенных в Ливию Анкарой, с доходов от продажи природных ресурсов Ливии. Известно, что триполитанское "правительство" оказывает финансовую поддержку 28 вооруженным группировкам на средства Национальной нефтяной компании, офис которой находится в ливийской столице, подконтрольной ПНС.

Структура Сарраджа пользуется поддержкой Турции, которая предоставляет триполитанскому "правительству" военную помощь, в том числе оружие, снаряжение и технику, несмотря на эмбарго ООН. Услуги Анкары также оплачиваются из средств, которые принадлежат народу Ливии.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #саррадж #Address Libya

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