Глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обратился к руководству телекоммуникационного холдинга Address Libya с требованием оплатить его перелет на частном самолете. Стоимость составляет 68,5 тысячи евро.

Представители Address Libya продемонстрировали письмо, которое было направлено Сарраджем руководству холдинга по электронной почте. О том, по какой причине Саррадж решил потребовать оплаты его перелета, редакция Address Libya не сообщила. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Так называемое Правительство национального согласия оплачивает услуги сирийских наемников, переброшенных в Ливию Анкарой, с доходов от продажи природных ресурсов Ливии. Известно, что триполитанское "правительство" оказывает финансовую поддержку 28 вооруженным группировкам на средства Национальной нефтяной компании, офис которой находится в ливийской столице, подконтрольной ПНС.

Структура Сарраджа пользуется поддержкой Турции, которая предоставляет триполитанскому "правительству" военную помощь, в том числе оружие, снаряжение и технику, несмотря на эмбарго ООН. Услуги Анкары также оплачиваются из средств, которые принадлежат народу Ливии.