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15:46   3 Августа 2020
Общество

Эксперт опроверг заблуждения вокруг потенциального вреда КТ-исследований

Эксперт опроверг заблуждения вокруг потенциального вреда КТ-исследований

Паника по поводу потенциальной опасности роста коллективной дозы облучения при компьютерной томографии необоснованна, заявил главный эксперт по радиационной безопасности Группы компаний "Городской центр экспертиз" Владимир Москаленко.

Коллективная доза облучения – это обобщенная величина, показывающая ситуацию в целом по населению. Эксперт отметил, что облучение при КТ-исследованиях существует, однако, норма коллективного облучения не прописана и рассчитывается индивидуально для каждого человека. Коллективная доза увеличилась, так как большое количество людей прошло процедуру.

Не рекомендуется проходить компьютерную томографию чаще двух раз в год. Организму необходимо время, чтобы восстановиться, поэтому надо внимательно следить за частотой таких процедур, передают Невские Новости.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева сообщал об увеличении коллективной дозы от КТ-исследований в полтора раза. В сообщении ведомства отмечали, что увеличение коллективной дозы несет потенциальный вред здоровью граждан.

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Автор: Борис Нестеров
#томография #облучение #КТ-исследования

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