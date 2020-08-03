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17:22   3 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Днем 3 августа 2020 года Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который захватил заложницу в одном из киевских банков. Мужчина требовал пригласить к нему журналистов и хотел выступить в прямом эфире. В случае начала штурма он угрожал взорвать бомбу, находящуюся у него в рюкзаке. За последний месяц это уже третья попытка крупного террористического акта в стране.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что участившиеся случаи захвата заложников на Украине связаны с политикой властей страны, которые стремятся поддерживать «атмосферу военного положения».

«Киев же постоянно заявляет: мы, мол, должны воевать с российским агрессором, вернуть Крым, Турчинов обвиняет президента Владимира Зеленского в том, что он не объявил войну России. И вся вот эта атмосфера, которая царит в Украине в последние несколько лет, неизменно должна была породить цепь террористических актов, которую мы видим сейчас. В стране просто все больше людей пытаются проявить себя таким вот образом», — объяснил эксперт.

Речь идет о заявлении экс-главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, который обвинил Зеленского в «сдаче» Крыма. По мнению политика, Украина должна предпринимать меры для «возвращения» полуострова в состав страны, а также завести дело на президента Зеленского, который «не вводит военное положение, не объявляет войну».

Терроризм – новое увлечение «падающей» Украины

Политика Киева оставила отпечаток в массовом сознании обычных украинцев, считает Форманчук. Захват заложника в киевском банке – не последняя попытка теракта в стране, уверен политолог.

«В конечном итоге такая политика властей ускоряет гибель украинской государственности. По западной терминологии Украина – это «падающее» государство. А захваты заложников и угрозы взрывов оказывают эффект заражения. Терроризм в Украине становится новым увлечением людей, которые хотят таким образом себя проявить», — заключил заместитель председателя ОП Крыма.

Терроризм – новое увлечение «падающей» Украины

21 июля 2020 года в Луцке Максим Кривош захватил автобус, стоявший на Театральной площади. Злоумышленник потребовал от украинских властей записать официальное заявление на видео с признанием, что именно первые лица государства — террористы в законе. Вечером того же дня Кривоша задержал спецназ, заложники не пострадали.

В ночь на 1 августа СБУ ликвидировала Романа Скрипника, которого прозвали «полтавский террорист». 23 июля он взял в заложники сотрудника украинской полиции в городе Полтава и угрожал взорвать гранату. Позже он скрылся на предоставленной ему машине и, отпустив заложника в лесу, пустился в бега. Злоумышленника нашли через неделю в районе поселка Опошня.

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Автор: Роман Самойлов
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