Политический эксперт из Франции Бернар-Анри Леви, более известный как "серый кардинал либерализма", рассказал, что его визиту в Ливию способствовали представители "МВД" так называемого Правительства национального согласия.

Триполитанское "правительство" всячески отвергало свою причастность к организации визита французского журналиста в Северную Африку. Леви не пользуется положительным отношением ливийских граждан, так как именно он стал катализатором многолетнего кризиса в Ливии. Поэтому так называемое Правительство национального согласия никак не могло признаться, что организовало визит француза в Ливию. Это и не требовалось: противоречия в заявлениях главы "МВД" так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башаги относительно визита французского политтехнолога в Ливию говорят сами за себя.

Позже в СМИ появилась информация о том, что советник министра внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаги Имад Шанаб лично занимался координацией встречи Леви с членом парламента Сулейманом аль-Факихом, Мухаммедом аль-Сабти и экс-главой военного совета Мисураты Рамаданом Зармоухом. Также стали появляться сообщения о том, что Леви пригласили в Ливию представители так называемого Правительства национального согласия, передает Федеральное агентство новостей.

Сам Леви опубликовал статью в The Wall Street Journal под названием "Моя ливийская засада", на странице в соцсети французского политтехнолога появилось несколько фотографий.

"На фото изображены офицеры, которые помогли мне сбежать и выполнить мою работу", — пишет Леви.

На снимках изображены мужчины в форме "МВД" ПНС с соответствующими шевронами. Также на заднем плане видно автомобиль с такими же опознавательными знаками.

Леви также признался, что общался с Башагой еще до своего визита в Ливию. По словам Леви, Башага - один из тех, кто желает "видеть ЕС и Париж противовесом Москве и Анкаре".