Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

Из-за оставшихся в России мигрантов, которые не смогли вовремя покинуть страну, может вырасти уровень криминала, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, почти каждый второй мигрант в РФ во время пандемии остался без работы и денег, поэтому есть опасения, что они могут заняться криминалом. Также он добавил, что мигрантам планируют усложнить процедуру получения работы в России.

Кроме того, в ходе совещания по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий пандемии COVID-19 Медведев отметил, что рассматривается возможность возложить полную ответственность на работодателя за нанятого иностранца.