Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Культурный центр "Ленфильм" в Петербурге снова начнет принимать гостей со вторника. Соответствующее сообщение опубликовано в сообществе киностудии в социальной сети "ВКонтакте".

Работа культурного центра была прекращена на фоне пандемии коронавируса, напомнили в группе. Прием посетителей был приостановлен с 18 марта этого года.

Петербуржцы положительно отреагировали на эту новость и начали задавать вопросы, как будет работать культурный центр "Ленфильм" в ближайшее время.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал поставновление о снятии ограничений в городе после пандемии. Накануне он также поздравил десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск и с 90-летием со дня основания ВДВ.