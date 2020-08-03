Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

 Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа
Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

 Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн

Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн
Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

 Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России
Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

 Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа
Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

 Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн

Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн
Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

 Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России
14:59   3 Августа 2020
Общество

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Культурный центр "Ленфильм" в Петербурге снова начнет принимать гостей со вторника. Соответствующее сообщение опубликовано в сообществе киностудии в социальной сети "ВКонтакте".

Работа культурного центра была прекращена на фоне пандемии коронавируса, напомнили в группе. Прием посетителей был приостановлен с 18 марта этого года.

Петербуржцы положительно отреагировали на эту новость и начали задавать вопросы, как будет работать культурный центр "Ленфильм" в ближайшее время.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал поставновление о снятии ограничений в городе после пандемии. Накануне он также поздравил десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск и с 90-летием со дня основания ВДВ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#петербург #культура #ленфильм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...