Консул РФ: задержанные россияне планировали вылететь из Минска в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане заявили, что направлялись в одно из государств Латинской Америки. Об этом рассказал консул РФ в Минске Кирилл Плетнев.

Россияне, которые были задержаны под Минском, в ходе беседы с консулом выражали полное недоумение в связи с происходящими вокруг них событиями, рассказал Плетнев в эфире телеканала "Россия-1". Каждый задержанный подтвердил, что в Белоруссии находится транзитом.

По словам Плетнева, россияне 25 июля намеревались вылететь в Стамбул, а уже оттуда — в Латинскую Америку.

Российские граждане были задержаны под Минском 29 июля, 32 из них — в санатории под Минском, еще один — на юге республики. Белорусские СМИ безосновательно приписали их к ЧВК "Вагнер".

В Москве подчеркнули, что россияне задержаны без всяких на то оснований. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все задержанные — сотрудники ЧОП, в Белоруссии они находились транзитом, однако 25 июля опоздали на рейс в Стамбул. У каждого на руках есть билет на самолет. Также Песков добавил, что россияне не совершали никаких противоправных действий, РФ не вмешивается во внутренние процессы в Белоруссии.

Известно, что задержанные российские граждане следовали в Венесуэлу транзитом через Минск. Помимо билетов на самолет, у россиян есть трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. Никаких запрещенных предметов они при себе не имели.