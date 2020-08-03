Зеленскому доложили о захвате заложницы в киевском бизнес-центре

Президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о захвате в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Неизвестный находится в банке вместе с руководителем отделения. Предварительно, женщина стала заложницей террориста.

Владимир Зеленский проинформирован о заложнице, которая находится в отделении банка вместе с неустановленным террористом. Мужчина заявил силовикам, что в его рюкзаке находится бомба, и угрожает взрывом, требуя прямого эфира.

Ранее неизвестный ворвался в отделение банка киевского бизнес-центра, угрожая взрывом. Сотрудники покинули помещение, руководитель отделения осталась внутри.

Террориста схватили силовики спецподразделения "Альфа", спецназу удалось войти в здание. Журналистов рядом с местом происшествия попросили выключить прямые эфиры.