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14:49   3 Августа 2020
Политика

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Экс-глава департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ вступила в должность заместителя министра финансов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации", — указано в документе.

Окладникова заняла должность по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, пишет РИА Новости. Она работала в отделе промышленности гражданского назначения Минфина. Окладникова в 2016-2018 годы занимала пост замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства.

Телеканал RT сообщал, что в Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР.

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Автор: Василий Пименов
#минфин #мишустин #Окладникова

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