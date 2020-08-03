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14:48   3 Августа 2020
Общество

МО РФ рассказало об итоговом обследовании тестировавших вакцину от COVID-19

МО РФ рассказало об итоговом обследовании тестировавших вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса, созданная центром им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ, показала свою безопасность. Она хорошо переносится. Об этом информировали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что итоговое обследование добровольцев показало, что у принимавших в нем участие имеется иммунитет к коронавирусной инфекции.

Итоговое медобследование добровольцев состоялось в главном военном клиническом госпитале министерства обороны имени Бурденко 3 августа.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #вакцина #коронавирус

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