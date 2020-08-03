МО РФ рассказало об итоговом обследовании тестировавших вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса, созданная центром им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ, показала свою безопасность. Она хорошо переносится. Об этом информировали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что итоговое обследование добровольцев показало, что у принимавших в нем участие имеется иммунитет к коронавирусной инфекции.

Итоговое медобследование добровольцев состоялось в главном военном клиническом госпитале министерства обороны имени Бурденко 3 августа.