Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев связал отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку с нехваткой учителей.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято. <…> У нас большая неравность в школах РФ, связанная с преподаванием этого предмета», — заявил Музаев.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева подтвердила данные главы Рособрнадзора. По словам специалиста, языки в большинстве российских школ преподают неправильно.

«Уровень преподавания действительно разный и, как правило, низкий. Давно известны рекомендации ученых, что преподавание любого иностранного языка должно происходить в небольших группах, не больше восьми человек. При этом, занятия должны проходить не реже пяти раз в неделю. Это просто необходимый норматив, который выработан, исходя из возможностей человеческого мозга», — сказала Балуева.

В средних школах России эти нормы не соблюдаются, объяснила учитель. Это невыгодно по экономическим соображениям: сокращение каждой группы до восьми человек вынуждает дополнительно нанимать учителей и оплачивать им учебные часы. На такие траты готово пойти не каждое образовательное учреждение.

Доктор филологических наук, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Горбаневский процитировал «Политике Сегодня» высказывание, которое приписывают разным авторам, от Антона Чехова до испанского короля Карла V: «Сколькими языками ты владеешь, столько раз ты человек». Однако эксперт усомнился в эффективности российского пути овладения языком.

«Иностранный язык – это не просто коммуникационная система, но и целый культурный пласт другой страны, другого народа. Чем больше языков человек знает, тем он богаче внутренне. А в современном мире это просто необходимо. Другой вопрос, что к методам преподавания и к самим преподавателям у нас (Гильдии лингвистов-экспертов) возникает много вопросов», — обратил внимание Горбаневский.

Филолог напомнил, что, к примеру, английский язык сейчас выполняет функцию языка международного общения. Впрочем, устав ООН говорит о гораздо большем количестве языков, которые признаны «международными»: это арабский, русский, китайский, испанский и французский.

«Но это все касается изучения иностранных языков. Что касается методов оценки этих знаний, тут вопросов еще больше. Сама система проверки знаний ЕГЭ по гуманитарным предметам обязательно нуждается в оптимизации и совершенствовании. В последних классах школ детей просто начинают затачивать на сдачу этого теста. Это неправильный подход к знаниям», — добавил Горбаневский.

ЕГЭ измеряет исключительно сумму знаний, игнорируя сферу их применения, убежден лингвист, тогда как знания – это не только количество усвоенного материала, но и умение его применять на практике.

Ранее депутаты Госдумы также выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Его планируется ввести в 2022 году.