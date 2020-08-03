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17:48   3 Августа 2020
Россия

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев связал отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку с нехваткой учителей.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято. <…> У нас большая неравность в школах РФ, связанная с преподаванием этого предмета», — заявил Музаев.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева подтвердила данные главы Рособрнадзора. По словам специалиста, языки в большинстве российских школ преподают неправильно.

«Уровень преподавания действительно разный и, как правило, низкий. Давно известны рекомендации ученых, что преподавание любого иностранного языка должно происходить в небольших группах, не больше восьми человек. При этом, занятия должны проходить не реже пяти раз в неделю. Это просто необходимый норматив, который выработан, исходя из возможностей человеческого мозга», — сказала Балуева.

Рособрнадзор готов сделать ЕГЭ по иностранному языку необязательным

В средних школах России эти нормы не соблюдаются, объяснила учитель. Это невыгодно по экономическим соображениям: сокращение каждой группы до восьми человек вынуждает дополнительно нанимать учителей и оплачивать им учебные часы. На такие траты готово пойти не каждое образовательное учреждение.

Доктор филологических наук, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Горбаневский процитировал «Политике Сегодня» высказывание, которое приписывают разным авторам, от Антона Чехова до испанского короля Карла V: «Сколькими языками ты владеешь, столько раз ты человек». Однако эксперт усомнился в эффективности российского пути овладения языком.

«Иностранный язык – это не просто коммуникационная система, но и целый культурный пласт другой страны, другого народа. Чем больше языков человек знает, тем он богаче внутренне. А в современном мире это просто необходимо. Другой вопрос, что к методам преподавания и к самим преподавателям у нас (Гильдии лингвистов-экспертов) возникает много вопросов», — обратил внимание Горбаневский.

Филолог напомнил, что, к примеру, английский язык сейчас выполняет функцию языка международного общения. Впрочем, устав ООН говорит о гораздо большем количестве языков, которые признаны «международными»: это арабский, русский, китайский, испанский и французский.

Рособрнадзор готов сделать ЕГЭ по иностранному языку необязательным

«Но это все касается изучения иностранных языков. Что касается методов оценки этих знаний, тут вопросов еще больше. Сама система проверки знаний ЕГЭ по гуманитарным предметам обязательно нуждается в оптимизации и совершенствовании. В последних классах школ детей просто начинают затачивать на сдачу этого теста. Это неправильный подход к знаниям», — добавил Горбаневский.

ЕГЭ измеряет исключительно сумму знаний, игнорируя сферу их применения, убежден лингвист, тогда как знания – это не только количество усвоенного материала, но и умение его применять на практике.

Ранее депутаты Госдумы также выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Его планируется ввести в 2022 году.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #образование #школа #егэ #иностранный язык #языки

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