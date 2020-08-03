Превращение собора Святой Софии в мечеть не помогло президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану улучшить политический имидж из-за раскола турецкого общества. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов, комментируя результаты опроса Центра изучения общественного мнения Евразии.

Согласно данным исследования, 99% респондентов заявили, что решение превратить Айя-Софию из музея в мечеть никак не повлияет на то, за кого они проголосуют на президентских выборах, если они состоятся в ближайшее время.

38,9% опрошенных отдали бы голос за Эрдогана. Не готовы поддерживать турецкого лидера на гипотетических выборах 48,6%, в том время как в мае таких было всего 46,9%.

«Традиционный электорат Эрдогана — это внутренняя Анатолия. Города он проиграл на последних парламентских выборах в Стамбуле, в Анталье, в Измире. Там победила оппозиция. Эрдоган ставит на электорат консервативный и исламский», — объясняет собеседник издания.

По словам эксперта, такие результаты говорят о расколе в турецком обществе. Превращение музея в мечеть вызвало негативную реакцию той части населения, которая настроена на улучшение отношений с Западом.

«Поддержка президента должна быть хотя бы на уровне 70%, чтобы убедиться в полноте власти. Да, он провел реформу и смог трансформировать Турцию из парламентской республики в президентскую. Но этого явно недостаточно. Турция со времен Ататюрка — европеизированная страна. Очень много людей в стране ориентированы на Запад. Конечно, игры со Святой Софией отталкивают Европу от Турции, вызывают антиисламские настроения. Это не нравится прозападно настроенному населению. Решение Эрдогана не достигло того эффекта, на который рассчитывала правящая партия», — говорит Станислав Тарасов.

Государственный совет Турции 10 июля 2020 года единогласно отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. Через две недели он открылся для круглосуточной мусульманской молитвы. Решение турецкого руководства вызвало резкую критику со стороны христианской церкви. Власти Греции расценили придание Айя-Софии статуса мечети как провокацию для всего мира.

Софийский собор построен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После захвата Константинополя в 1453 году турками его сделали мечетью, однако в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.