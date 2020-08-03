В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

Депутат Госдумы Виталий Милонов связал идею американского лидера Дональда Трампа заблокировать сервис пекинских разработчиков TikTok на территории США с экономическим и политическим противостоянием Америки и Китая.

«Видимо, потому что китайское приложение, а США боятся всего китайского. Экономическая война между США и Китаем продолжается. Начали с Huawei, а теперь переключились на TikTok. Хотя это странно, ведь все пользуются iPhone, которые сделаны и собраны в Китае», — рассуждает Милонов в комментарии «Политике Сегодня».

Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сервис для создания и просмотра коротких видео администрация Трампа заподозрила в передаче данных американцев властям Поднебесной. Милонов допустил наличие скрытых возможностей в TikTok для утечки персональных данных, но этим грешат и крупные американские компании.

«Если США задумываются о собственной безопасности, запрещая TikTok, то и нам пора задуматься о том, что американский Facebook, включая операционные системы Windows и IOS, в открытую, и не скрывая шпионят за всеми пользователями. Они все собирают данные для США, поэтому американцы знают, о чем говорят. Это должно быть для нас сигналом, прежде всего», — считает Милонов.

Владеющая TikTok пекинская компания ByteDance связывает давление американской администрации, помимо напряженных отношений Вашингтона и Пекина, с попытками поддержать конкурентоспособность Facebook. Детище Марка Цукерберга создатели TikTok ранее обвиняли в плагиате.

«Это политическо-экономические разногласия между Вашингтоном и Пекином. Точно также как бюджетные смартфоны Huawei совершенно не угрожают безопасности США. Они угрожают экономическому благосостоянию компании Apple, которая предоставляет более дорогие телефоны. Естественно, конкуренция со стороны китайских брендов делает жизнь американских компаний более тяжелой», — объяснил Милонов.

Девять американских пользователей TikTok с общим количеством подписчиков более 54 миллионов ранее обратились к Дональду Трампу с просьбой не блокировать соцсеть. По их словам, пользователям TikTok присущи радость и юмор, в отличие от Twitter, которому свойственна ненависть.