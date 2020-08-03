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14:19   3 Августа 2020
Общество

Nation News: Рашкин развернул кампанию по "негативизации" поправок

Nation News: Рашкин развернул кампанию по "негативизации" поправок

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал о планах правительства по отмене пенсий, не приведя при этом серьезных аргументов.

После голосования по поправкам к Конституции РФ коммунист решил продолжить делиться с россиянами своими прогнозами. Делает он это особым образом, всячески дискредитируя принятые изменения.

Так, по словам Рашкина, после принятия поправок граждан якобы ждет отмена пенсий. Однако аргументировать свою позицию депутат никак не стал. Коммунист просто сослался на то, что в Конституции появился пункт об ответственности россиян за пожилых родственников.

По всей видимости, Рашкин решил пойти по пути своих коллег, которые "накачивают" аудиторию страхом себе во благо. Но с каждым разом аргументы коммуниста и его соратников становятся все больше похожи на обычные "страшилки", пишет Nation News.

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Автор: Яна Либерман
#россия #кпрф #пенсии #отмена #конституция #рашкин

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