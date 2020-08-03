Экономист Масленников призвал россиян брать с умом льготную ипотеку

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15%. Он также подчеркнул, что кабмин продолжает улучшать условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

По мнению экономиста, ведущего эксперта Института современного развития Никиты Масленникова, такая программа выгодна для россиян.

«В последние полгода наши граждане более аккуратно стали подходить к вопросу взятия кредитов, чтобы не попасть в долговую ловушку. И такая программа льготной ипотеки этот риск в достаточной степени нивелирует, она очень эффективна и полезна», — высказал свое мнение «Политике сегодня» эксперт.

Помимо этого, по словам экономиста, сейчас банки не ставят дополнительных ограничений для заемщиков, так как из-за пандемии действуют достаточно большие послабления по нормативам оценки кредитного риска. Однако, как только экономика в России восстановится, возобновится стандартная практика банковского регулирования.

«Центральный банк снова начнет устанавливать определенные критерии для оценки рисков заемщика, и банки обязаны их строго выполнять, иначе им приходят предписания доначислить резервы на вот этот кредитный риск заемщика. Это означает вычет из прибыли банков. Поэтому, если они не хотят терять прибыль, они будут действовать в соответствии с этими нормативами», — объяснил экономист.

Эксперт рекомендовал воспользоваться условиями льготной ипотеки, но реально оценить свои доходы, чтобы не попасть в долговую яму.

«Потому что необходимо соизмерять все с лимитами такого кредита – по регионам это одна сумма, по двум столицам другая. Если вы укладываетесь, то, конечно, такая программа полезна и эффективна», — считает эксперт.

Что касается обязательного страхования, которое зачастую является обязательным условием выдачи кредита, то опасаться его не нужно, полагает экономист. Ведь Центробанк «не дремлет».

«Центральным Банком были сделаны рекомендации банкам воздерживаться от навязывания клиентам вот такого рода дополнительной услуги. Поэтому он будет жестко реагировать на несоответствие рекомендациям. Так что заемщик может обратиться в ЦБ и будет разбор полетов», — заверил экономист.

По данным Банка России, в июне 2020 года число ипотечных сделок на покупку квартир в строящихся домах установило рекорд, в полтора раза превысив показатель июня 2019 года. За первый летний месяц нынешнего года выдано 40,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 112,5 миллиарда рублей.