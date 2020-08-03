Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

 Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа
Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

 Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн

Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн
Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

 Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России
Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

Медведев: из-за оставшихся в РФ мигрантов может вырасти уровень криминала

 Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа

Петербуржцы вновь смогут посетить "Ленфильм" с 4 августа
Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

Окладникова вступила в должность замминистра финансов РФ

 Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн

Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн
Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

 Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России
14:02   3 Августа 2020
Россия

Путин поручил выделить деньги на решение проблемы в Усолье-Сибирском

Путин поручил выделить деньги на решение проблемы в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить деньги на решение ситуации с экологией в Усолье-Сибирском.

Как указывается в поручении главы государства, федеральные средства должны быть выделены не позднее 31 августа 2020 года.

Ранее Минобороны РФ направило в город специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для ликвидации химического загрязнения. Специалисты прибудут из Алтайского края в Иркутскую область, в состав эшелона входит не менее 30 человек, а также 10 единиц техники.

После посещения Усолья-Сибирского Путиным в регионе создадут специальную рабочую группу по ликвидации химотходов в городе. В правительстве отметили, что к концу 2021 года все работы в этом направлении должны быть завершены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #поручение #Усолье-Сибирское

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...