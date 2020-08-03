Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить деньги на решение ситуации с экологией в Усолье-Сибирском.

Как указывается в поручении главы государства, федеральные средства должны быть выделены не позднее 31 августа 2020 года.

Ранее Минобороны РФ направило в город специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для ликвидации химического загрязнения. Специалисты прибудут из Алтайского края в Иркутскую область, в состав эшелона входит не менее 30 человек, а также 10 единиц техники.

После посещения Усолья-Сибирского Путиным в регионе создадут специальную рабочую группу по ликвидации химотходов в городе. В правительстве отметили, что к концу 2021 года все работы в этом направлении должны быть завершены.