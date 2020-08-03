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13:13   3 Августа 2020
Происшествия

Злоумышленник взорвал бомбу у здания полиции в Армении

Злоумышленник взорвал бомбу у здания полиции в Армении

Неизвестный взорвал бомбу у здания полиции в армянском городе Берде, который располагается недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом информировали в пресс-службе полиции Армении.

ЧП произошло в районе 04:00 утра. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В результате взрыва бомбы были повреждены стены и окна, зданию полиции нанесен значительный ущерб.

По делу ведется предварительное расследование. Экспертизы уже назначены. Об этом сообщил Sputnik Армения.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #бомба #злоумышленник #Армений

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