Злоумышленник взорвал бомбу у здания полиции в Армении

Неизвестный взорвал бомбу у здания полиции в армянском городе Берде, который располагается недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом информировали в пресс-службе полиции Армении.

ЧП произошло в районе 04:00 утра. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В результате взрыва бомбы были повреждены стены и окна, зданию полиции нанесен значительный ущерб.

По делу ведется предварительное расследование. Экспертизы уже назначены. Об этом сообщил Sputnik Армения.