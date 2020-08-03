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13:04   3 Августа 2020
Политика

Уральский депутат задекларировал четыре заработанные за 2019 год копейки

Уральский депутат задекларировал четыре заработанные за 2019 год копейки

Годовой доход российского депутата Ильи Гаффнера за прошлый год не превысил отметки в один рубль, следует из декларации, размещенной на сайте парламента Свердловской области.

Сам Гаффнер "знаменит" своим заявлением, что россиянам следует "поменьше питаться" в кризис. Согласно декларации доходов депутата за минувший год, он заработал всего 0,04 рубля. В пользовании у политика имеется лишь квартира, площадь которой составляет 66,6 кв. м.

Гаффнер приобрел популярность в январе 2015 года, когда граждане пожаловались ему, что продукты первой необходимости начали необоснованно резко дорожать. В ответ он заявил, что если им не хватает денег, то следует задуматься о собственном здоровье и, например, "поменьше питаться".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #депутат #гаффнер #доход

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