Уральский депутат задекларировал четыре заработанные за 2019 год копейки

Годовой доход российского депутата Ильи Гаффнера за прошлый год не превысил отметки в один рубль, следует из декларации, размещенной на сайте парламента Свердловской области.

Сам Гаффнер "знаменит" своим заявлением, что россиянам следует "поменьше питаться" в кризис. Согласно декларации доходов депутата за минувший год, он заработал всего 0,04 рубля. В пользовании у политика имеется лишь квартира, площадь которой составляет 66,6 кв. м.

Гаффнер приобрел популярность в январе 2015 года, когда граждане пожаловались ему, что продукты первой необходимости начали необоснованно резко дорожать. В ответ он заявил, что если им не хватает денег, то следует задуматься о собственном здоровье и, например, "поменьше питаться".