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 Британские СМИ подозревают о планах Испании захватить Гибралтар

Британские СМИ подозревают о планах Испании захватить Гибралтар
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12:52   3 Августа 2020
Происшествия

Полицейские ведут переговоры с захватчиком бизнес-центра в Киеве

Полицейские ведут переговоры с захватчиком бизнес-центра в Киеве

Киевские полицейские ведут переговоры с террористом, находящимся в помещении бизнес-центра "Леонардо". Об этом информировал первый заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Находящийся в бизнес-центре злоумышленник сообщил о том, что у него в рюкзаке бомба.

В настоящее время из бизнес-центра ведется эвакуация людей после того, как стало известно о находящемся в здании террористе с оружием. Источник 112.ua сообщил о том, что злоумышленник мог захватить заложников. Сотрудники полиции ввели в действие операцию "Гром".

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Автор: Ирина Большунова
#украина #террорист #мвд украины

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