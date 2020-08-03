Полицейские ведут переговоры с захватчиком бизнес-центра в Киеве

Киевские полицейские ведут переговоры с террористом, находящимся в помещении бизнес-центра "Леонардо". Об этом информировал первый заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Находящийся в бизнес-центре злоумышленник сообщил о том, что у него в рюкзаке бомба.

В настоящее время из бизнес-центра ведется эвакуация людей после того, как стало известно о находящемся в здании террористе с оружием. Источник 112.ua сообщил о том, что злоумышленник мог захватить заложников. Сотрудники полиции ввели в действие операцию "Гром".