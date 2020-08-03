В Медиацентре "Патриот" обсудят ситуацию на рынке валют

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей организуют онлайн-эфир, темой которого станет "Рубль, доллар или евро — что происходит на валютных рынках". Мероприятие пройдет 3 августа в 14:00.

Доллар приблизился к наиболее низкой отметке за последние два года. Эксперты связывают это с рекордным снижением валового внутреннего продукта и ростом безработицы.

Последние четыре месяца евро демонстрирует рост к курсу российской валюты, сейчас он продается по 87 рублей. Предполагается, что американская валюта в августе не будет стоить дороже 75 рублей.

Спикеры в ходе мероприятия разберутся, обоснованы ли опасения граждан. Также они ответят на вопросы, крепок ли сегодня российский рубль, а также существует ли риск, что в РФ повторится "черная пятница".

Все эти темы обсудят экономисты, журналисты, социологи и финансовые аналитики. Зрители трансляции могут задать вопрос спикерам в комментариях или на сайте Федерального агентства новостей. Посмотреть за ходом обсуждения экономических вопросов можно будет здесь в 14:00.