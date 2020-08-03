Гривач назвал произволом решение Польши оштрафовать «Газпром» на $57 млн

Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши оштрафовало «Газпром» на 57 миллионов долларов. Причиной послужил отказ компании сотрудничать в расследовании польского антимонопольного регулятора по строительству «Северный поток — 2» (СП-2).

По мнению главы UOKiK Томаша Хрустного, объединение нескольких независимых предприятий для финансирования СП-2 не должно было происходить без одобрения регулятора. Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил «Политике Сегодня», что за штрафом скрывается намерение саботировать проект газопровода со стороны США и их союзников.

«Польский регулятор не имеет прямого отношения к "Северному потоку — 2". Но Польша взяла на себя миссию по саботажу этого проекта, отстаивая таким образом интересы США. Поэтому польская госкомпания PGNiG участвует в судебных процессах и подает иски против нормального использования СП и СП-2, польский регулятор возбуждает смехотворные антимонопольные расследования. В это же время власти Польши агитируют против проекта своих соседей», — заявил эксперт.

Под штрафные санкции попал не только «Газпром». Томаш Хрустный недоволен еще пятью компаниями, которые финансировали строительство «Северного потока — 2»: нидерландские Shell, Uniper, Wintershall и OMV, а также швейцарской Engie Energy. Гривач усомнился в праве польского антимонопольного регулятора штрафовать иностранные компании.

«Они (UOKiK) не вправе оштрафовать, так как это произвол. Они могут выписать штраф, но подтвердить его в международных судебных инстанциях не смогут. Компании Engie выписали аналогичный штраф, также за отказ предоставить избыточную информацию об участии в проекте СП-2», — добавил специалист.

В январе 2020 года UOKiK требовал от «Газпрома» предоставить контракты, заключенные с другими компаниями, финансирующими строительство СП-2. Российская компания в течение полугода не передала запрошенные документы, несмотря на «юридическое обязательство сотрудничать с главой UOKiK».

Гривач полагает, что история с многомиллионным штрафом в отношении «Газпрома» закончится в международном суде:

«Дальше Газпром просто оспорит этот штраф в соответствии с законодательством».

В мае 2018 года UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и партнеров компании. Регулятор предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. Томаш Хрустный уверен, что российский газовый гигант заключил сделку с пятью иностранными компаниями, чтобы обойти закон, ограничить конкуренцию и усилить переговорные позиции «Газпрома» по отношению к клиентам в Польше.

Газопровод «Северный поток — 2», который уже выполнен на 90%, долгое время ждал укладки оставшихся 10% труб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства, компания Nord Stream 2 AG, хотя и с ограничением по использованию определенных типов судов, но может возобновить строительство с 3 августа.