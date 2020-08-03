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Британские СМИ подозревают о планах Испании захватить Гибралтар
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12:32   3 Августа 2020
Политика

Британские СМИ подозревают о планах Испании захватить Гибралтар

Британские СМИ подозревают о планах Испании захватить Гибралтар

Испания ведет "секретный заговор" с целью устранить единоличный суверенитет Великобритании над спорным Гибралтаром. Об этом сообщают авторы издания Express.

Британские журналисты со ссылкой на источники утверждают, что испанское посольство в США выражало несогласие после подписания резолюции, поддерживающей британский суверенитет над Гибралтаром. По словам конгрессменов, позицию официальных лиц Мадрида иногда можно было растолковать как "выходящую за рамки" и "воинственную".

Конгрессмен Джордж Холдинг из Северной Каролины рассказал, что получил негативную реакцию по поводу статуса спорных территорий. Он представил резолюцию о признании Гибралтара как "заграничной территории Соединенного Королевства" в 2014 году. С тех пор Холдинг вносил документ в каждый новый состав Конгресса, пишет "Московский комсомолец".

Телеканал RT сообщал, что власти Испании порекомендовали отменить запланированный на сентябрь тенисный турнир из-за эпидемиологической обстановки.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #гибралтар #испания

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