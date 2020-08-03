Ресторанный бизнес Москвы опережает регионы по восстановлению выручки

Доходы столичных баров и ресторанов постепенно восстанавливаются после вынужденного простоя из-за пандемии, но до прежних показателей роста им еще далеко. Об этом «Политике сегодня» рассказал ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», руководитель Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов.

«Рестораны не работали весь второй квартал 2020 года. Из всех заведений работала лишь малая часть — на доставку. Это ничтожный процент от полноценного общепита. У остальных ресторанов дохода не было вообще», — сказал собеседник издания.

Столицы оживают, регионы — пока ждут

В Москве кафе и рестораны заработали с 23 июня, а летние веранды открылись неделей раньше. В Петербурге ограничения сняли 27 июля, но во многих российских городах рестораны еще закрыты. В частности, в Екатеринбурге работают только открытые терассы.

«Ситуация постепенно выправляется. Есть рестораны, которые находятся в людных и модных местах, они практически не пострадали по выручке. Но есть и рестораны в бизнес-центрах, торговых центрах. Они все еще не открылись полностью, их выручка упала на 70-80%», — объяснил Миронов.

По данным ресторатора, выручка московских кафе и ресторанов в июле 2020 года упала в среднем на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Понимаете, ресторан — это не магазин, его нельзя просто взять и закрыть. В нем капает аренда, в нем портятся продукты, множество людей ждут зарплаты. Ресторанный бизнес – очень человекоемкая отрасль. Просто взять и нанять кассира нельзя. Человека надо обучить, надо потратить на него несколько месяцев, поэтому восстановление идет тяжело», — рассказывает Миронов.

Государство им поможет

Многие предприятия общепита воспользовались прямой помощью от государства. Сейчас льготные кредиты для компаний, сохранивших не менее 90% сотрудников, списываются вместе с процентами. Если в штате осталось не менее 80% работников, предприниматель должен вернуть только половину суммы займа и процентов.

Кроме того, для компаний наиболее пострадавших от кризиса отраслей предусмотрено освобождение от налогов за исключением НДС, а также «арендные каникулы» — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.

Но даже таких мер может оказаться недостаточно, считает ресторатор.

«Многие рестораны продолжают увеличивать долги. Через какое-то время льготы закончатся. Придется платить аренду, платежи по кредитам. Все ресторанные сообщества прогнозируют, что до нового года будет много закрытий», — заключил собеседник издания.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило о рекордном падении предпринимательских доходов за последние 20 лет. Это стало следствием пандемии COVID-19.