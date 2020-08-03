Политолог Аркатов предложил показать «Шугалей-2» властям стран Северной Африки

Уже больше года российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига», подконтрольной боевикам формирования RADA (в так называемом Правительстве национального согласия Ливии эта группировка выполняет функции МВД).

Весной 2020 года на экраны вышел фильм «Шугалей», основанный на реальных событиях в Ливии. Осенью планируется премьера второй части кинокартины, о которой, по мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, необходимо много писать и говорить.

«Эта история хорошая и правильная. Внутри страны люди будут знать о существовании проблемы, и этим активно начнут заниматься соответствующие органы. В такой ситуации нужно больше рассчитывать на реакцию внутри страны, а не переводить ее на внешний контур. Западу вряд ли будет выгодно транслировать этот фильм», — высказал свое мнение «Политике сегодня» эксперт.

С коллегой не согласился политолог, общественный деятель Иван Аркатов. По его мнению, важнее привлечь внимание именно международной общественности, тогда ситуация с россиянами может быстрее разрешиться.

«Этот фильм необходимо представить руководству стран Ближнего Востока и Северной Африки для большего привлечения внимания. У многих стран региона есть там интересы, поэтому здесь необходима широкая дипломатическая политика при помощи мягкой силы: формирования информационной повестки и таких фильмов, как «Шугалей». Только в этом случае можно надеяться, что наших ребят отпустят», — сказал Иван Аркатов «Политике сегодня».

По мнению политолога, Максима Шугалея и Самера Суэйфана ливийские боевики удерживают незаконно, под совершенно выдуманными предлогами.

«Я думаю, во-первых, Ливия хочет выторговать для себя какие-то позиции, во-вторых, они хотят повлиять на действия России в регионе и лишний раз «побрякать» оружием», — считает эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов заявил, что первая часть приключенческого фильма «Шугалей» привлекла мировое внимание к судьбе похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, а вторая часть картины усилит эффект.