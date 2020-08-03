Доцент МГИМО указал на манию величия США в требованиях к России

Россия станет надежный партнером США только в том случае, если воздержится от «агрессии за рубежом». Такое мнение в статье The Washington Post высказал помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Президент Трамп ищет другой путь с Россией — тот, по которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — считает советник главы Белого дома.

О'Брайен пишет, что только «в таком мире» США не пришлось бы прибегать к санкциям против РФ, а торговля между странами вышла бы на новый уровень. Слова помощника Трампа об «агрессии за рубежом» со стороны России скрывают за собой официальную позицию Вашингтона по Крымскому полуострову, считает руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«Возвращение Крыма в состав России в США называют «оккупацией». В этом плане они поддерживают своего союзника - Украину. Вашингтон считает, что это прямое нарушение международного права. Мы же знаем, что это право народа и нации на самоопределение, которое было выявлено в ходе проведения референдума. Народ Крыма четко высказался за присоединение к России», — напомнил дипломат.

Топорнин объяснил, что позиции Вашингтона и Москвы расходится по многим вопросам, затронутым советником О'Брайеном. США недовольны российским контингентом в Сирии, однако они забывают, что ВС РФ борются с терроризмом в стране по приглашению действующего президента Башара Асада.

Еще одна американская теория – якобы вмешательство России в президентские выборы 2016 года, которые привели к победе республиканца Дональда Трампа. Топорнин заявил, что консенсус между сверхдержавами в этих вопросах практически недостижим из-за разной трактовки событий:

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы Россия согласилась по всем позициям, которых придерживаются США. <…> Американцы очень болезненно относятся к тому, что кто-то с ними не согласен. Они исходят из концепции гегемонии, превосходства во всем мире. В США считают, что все должны жить по лекалам американцев. И если в какой-то стране этого не происходит, то Вашингтон стремится на это воздействовать».

В статье в The Washington Post О'Брайен также назвал Дональда Трампа тем президентом, который более всех предыдущих (со времен Рональда Рейгана) проявляет «решимость по отношению к Москве». Топорнин заметил, что слова Трампа часто расходятся с его действиями.

«Трамп отличается тем, что может делать абсолютно разные заявления. Он часто говорит, что намерен дружить с Россией и глубоко уважает президента Владимира Путина. Но мы-то судим Трампа не по заявлениям, а по его делам и решениям», — добавил дипломат.

По мнению Топорнина, выход США из международных соглашений по ограничению ядерных вооружений с обвинениями в адрес России, а также санкции против российских компаний и препятствие строительству газопровода «Северный поток — 2» говорят об абсолютно противоположной позиции Вашингтона.