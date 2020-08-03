Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову грозит штраф до 200 тысяч рублей за фейки о коронавирусе в Чечне.

Муратов рассказал о составлении административного протокола в отношении его и самого СМИ. По словам главреда, соответствующее решение было принято на основании публикации двух статей о ситуации с COVID-19 в Чечне, которые при проверке оказались недействительными. За совершенное правонарушение Муратову грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. Аналогичное наказание может коснуться и самого издания.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о связи между фейками "Новой газеты" о пандемии и грантом от США. Так, по данным ФАН, "оппозиционное" издание умышленно занималось дезинформацией в РФ, чтобы получить американскую награду за "разоблачение фейков в сфере здравоохранения России".