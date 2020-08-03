Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

Минфин России предлагает внести изменения в налог на дополнительный доход (НДД) для работников нефтяной отрасли. Нефтяники будут платить налог не с объема добычи, а с финансового результата.

Поправки в НДД смогут принести в российский бюджет дополнительные 200 млрд рублей за три года, сообщается в документе Минфина, внесенном в Правительство РФ. Только за год бюджет недополучил от налога 213 млрд рублей.

Изменение НДД предполагает ухудшение условий для всех групп нефтяных месторождений, путем запрета уменьшения налогооблагаемой базы более чем на половину. Ранее допускалось уменьшение на 100%, пишет ТАСС.

Для второй из четырех групп месторождений предлагается ввести в 2021-2023 годах повышающий коэффициент 1,5, вместо понижающих, к налогу на добычу полезных ископаемых. Это приведет к повышению налоговой нагрузки для данной группы месторождений.