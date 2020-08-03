Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

"Комсомольская правда" опубликовала информацию о планах на отпуск президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других отечественных политиков на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Так, глава государства по традиции не планирует уходить в полноценный отпуск.

Михаил Мишустин в апреле этого года провел в больнице три недели из-за COVID-19, поэтому премьер намерен провести остаток лета в рабочем кресле, рассказал его пресс-секретарь.

Появились подробности и об отпуске некоторых депутатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует отдохнуть в Крыму или на Кубани - заняться рыбалкой. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская хотела бы позагорать на пляже и искупаться с дельфинами в море.