Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

 Смех положительно влияет на стрессоустойчивость

Смех положительно влияет на стрессоустойчивость
Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

 Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

 Смех положительно влияет на стрессоустойчивость

Смех положительно влияет на стрессоустойчивость
Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

 Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
11:53   3 Августа 2020
Политика

Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

 

"Комсомольская правда" опубликовала информацию о планах на отпуск президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других отечественных политиков на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Так, глава государства по традиции не планирует уходить в полноценный отпуск. 

Михаил Мишустин в апреле этого года провел в больнице три недели из-за COVID-19, поэтому премьер намерен провести остаток лета в рабочем кресле, рассказал его пресс-секретарь.

Появились подробности и об отпуске некоторых депутатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует отдохнуть в Крыму или на Кубани - заняться рыбалкой. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская хотела бы позагорать на пляже и искупаться с дельфинами в море.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #жириновский #шойгу #отпуск #поклонская #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...