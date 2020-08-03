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Главред "Новой газеты" получил штраф за фейки о COVID-19 в Чечне

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Смех положительно влияет на стрессоустойчивость
Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

Изменение налога для нефтяников принесет России дополнительные 200 млрд

 Подробности отпуска Путина и Мишустина появились в Сети

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Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

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11:48   3 Августа 2020
Происшествия

Около десяти человек дадут показания по делу Ефремова

Около десяти человек дадут показания по делу Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что по уголовному делу актера в качестве свидетелей проходят около десяти человек.

Эльман Пашаев предполагает, что судебное разбирательство завершится в первых месяцах осени.

Ранее адвокат Борис Локшин заявил о возможности оправдательного приговора для Ефремова в двух случаях. По его словам, это вероятно, если в момент ДТП произошла техническая неисправность автомобиля, либо во время аварии за рулем находился не сам актер, а кто-то другой.

Родственники погибшего Сергея Захарова намерены добиться максимального наказания для артиста.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #дтп #ефремов

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