Около десяти человек дадут показания по делу Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что по уголовному делу актера в качестве свидетелей проходят около десяти человек.

Эльман Пашаев предполагает, что судебное разбирательство завершится в первых месяцах осени.

Ранее адвокат Борис Локшин заявил о возможности оправдательного приговора для Ефремова в двух случаях. По его словам, это вероятно, если в момент ДТП произошла техническая неисправность автомобиля, либо во время аварии за рулем находился не сам актер, а кто-то другой.

Родственники погибшего Сергея Захарова намерены добиться максимального наказания для артиста.