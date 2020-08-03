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11:41   3 Августа 2020
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о массовых убийствах под Псковом в годы ВОВ

СК возбудил уголовное дело о массовых убийствах под Псковом в годы ВОВ

Уголовное дело о геноциде в Псковской области в годы Великой Отечественной войны возбудил Следственный комитет РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет провел проверку, в результате которой обнаружены массовые захоронения на территории бывшего концлагеря в поселке Моглино. На месте обнаружены останки мирного населения со следами насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".

Концлагерь в Моглино был организован нацистами в 1941 году после оккупации Пскова. На его территории содержались советские военнопленные, а после и мирное население с детьми.

Архивы содержат данные о погибших в концлагере около 3 тысяч человек. Работы по извлечению останков продолжаются.

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Автор: Ирина Большунова
#ск #убийство #уголовное дело #вов

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