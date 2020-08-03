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11:27   3 Августа 2020
Общество

Смех положительно влияет на стрессоустойчивость

Смех положительно влияет на стрессоустойчивость

Частота смеха положительно сказывается на способности человека справляться со стрессовыми ситуациями, выяснили ученые Базельского университета.

Специалисты университета провели эксперимент, в ходе которого попросили 33 девушек и 8 молодых людей на протяжении двух недель отвечать на вопросы о частоте и интенсивности своего смеха в течение дня. Через специальное приложение ученые с помощью вопросов отслеживали физическую активность и возникающие у респондентов стрессовые ситуации.

В результате исследования выяснилось, что в среднем люди смеются 18 раз в день. И чем чаще человек смеется, тем менее значимыми ему кажутся события, обычно вызывающие стресс. Кроме того, ученые выяснили, что интенсивность смеха не имеет значения для улучшения стрессоустойчивости, передает ТАСС.

Ранее телеканал "360" сообщал, что вакцина от коронавируса, разработанная отечественными учеными из центра "Вектор" и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, считается наиболее перспективной. К середине сентября планируется завершить клинические исследования, и уже к концу 2020 года три российские компании должны начать массовое производство вакцины.

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Автор: Ирина Большунова
#исследование #смех #стресс

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