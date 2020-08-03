Фургал неожиданно отказался от одного из адвокатов

Обвиняемый в организации покушений на убийство бизнесменов экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал отказался от одного из своих адвокатов. Борис Кожемякин не будет представлять Фургала в суде после активных комментариев СМИ.

Борис Кожемякин активно давал комментарии сотрудникам СМИ по делу Фургала об убийстве. Правозащитник сообщил о своем отстранении от дела РИА Новости.

Уточняется, что уволенный адвокат вел основную линию защиты арестованного бывшего главы Хабаровска.Причины отказа от адвоката Фургал в заявлении официально не назвал.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в начале 2000-х годов. Политик арестован до 9 сентября Басманным судом Москвы.