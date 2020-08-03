Волынец после блокировки Facebook в школах допустила запрет TikTok в детсадах

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец поддержала требование Министерства цифрового развития и связи о блокировке в школах доступа к Facebook, «ВКонтакте», онлайн-играм и введение безопасного режима в поисковиках и на YouTube.

«Я не думаю, что этот вопрос нужно согласовывать с родителями, потому что школа — место для учебы, а не для того, чтобы дети сидели в социальных сетях или на YouTube», — сказала глава родительского комитета в комментарии «Политике Сегодня».

Школьникам необходимо общаться со сверстниками, но не в ущерб учебе, подчеркнула Ирина Волынец. Поэтому меру нельзя воспринимать как ограничение детей в правах и свободах при использовании телефонов в школе.

Американская сеть Facebook регулярно попадает в новости о масштабных утечках данных пользователей. В последний раз в открытом доступе оказалась личная информация более 260 миллионов человек.

Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» до конца 2021 года на обеспечение доступа к интернету в школах и на избирательных участках, сообщается на портале Госзакупок. Согласно условиям договора, при подключении к Сети в учебных заведениях должен включаться безопасный режим поиска в Google, «Яндекс», Yahoo, Bing, «Рамблер», Ask.com и YouTube и блокировка «ВКонтакте», Facebook, World of Tanks, сайтов с контентом для взрослых, а также ряда развлекательных и религиозных порталов.

«Здорово, что "Ростелеком" обладает всеми возможностями для блокировки этих ресурсов на территории школ. Скоро в детских садах придется блокировать социальные сети, например, TikTok, в который дети попадают с двух лет. Это вызывает огромную зависимость, сравнимую с наркотической и игроманией. Зависимость от соцсетей развивается у детей быстро», — объяснила позицию Волынец.

В школе за ребенка несут ответственность учителя, государство, а недавно в Госдуме приняли закон о воспитании патриотизма, напомнила председатель НРК, поэтому соцсети рассматриваются как помеха учебно-воспитательной работе.