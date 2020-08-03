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10:56   3 Августа 2020
Общество

В России за сутки выявлено 5394 новых случая коронавируса

В России за сутки выявлено 5394 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 79 летальных случаях за последние сутки в стране.

Новые случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в России. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 выявил 5394 пациента. Всего в РФ за время пандемии коронавируса было подтверждено 856 264 случая.

Больше всего новых случаев было выявлено в столице и Свердловской области: 693 и 196 соответственно. Зарегистрировано 79 летальных исходов. Полностью здоровыми в этот день были выписаны 3420 человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#статистика #коронавирус #оперштаб

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