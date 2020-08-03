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10:33   3 Августа 2020
Экономика

Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" из-за отказа в сотрудничестве по "Северному потоку — 2". Об этом информировало в сообщении ведомство.

Сумма штрафа составила 213 млн злотых, или примерно 50 млн евро. Его наложил председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша Томаш Хрустны.

Расследование регулятора не задевает создания консорциума, который финансирует строительство "Северного потока — 2" без необходимого согласия председателя UOKiK.

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Автор: Юлия Яковлева
#польша #газпром #северный поток - 2

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