Дозы вакцины против COVID-19 в России будут производиться миллионами

Вакцина против коронавирусной инфекции может к 2021 году производиться миллионами доз в месяц, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сообщается, что как минимум один тип вакцины уже готов к промышленному производству. Его разработкой занимался институт им. Н. Ф. Гамалеи, который уже проводит переговоры с производителями в Московской, Ярославской и Владимирской областях. На данный момент ими ведется закупка и калибровка оборудования и подготовка к массовому выпуску. Начало выпуска вакцины планируется уже на осень 2020 года.

Министр указал, что объемы изготовления могут быть увеличены от нескольких сотен тысяч в месяц в 2020 году до миллионов в месяц в 2021 году. Все зависит от конкретных нужд. Мантуров подчеркнул, что будет сделано все возможное для выполнения производственного плана.