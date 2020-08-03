Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп сосредоточился на "безнравственных вещах", которые помогут ему остаться в кресле главы Америки.

По словам Болтона, Трамп не опирается на то, что будет лучше для США. Также экс-советник президента отметил, что Трамп мало знает о мировой истории и не интересуется ее изучением, а лишь задает вопросы своим помощникам, но не запоминает ответы.

"Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запоминал", — рассказал Болтон в беседе с журналистом издания El Pais.

Ранее нынешний советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Америке будут не нужны санкции против РФ, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом".