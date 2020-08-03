Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

 ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров
Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

 Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"

Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

 ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров
Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

Польский регулятор наложил максимальную санкцию на "Газпром"

 Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"

Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
10:28   3 Августа 2020
Политика

Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"

Экс-советник Трампа назвал его "безнравственным"

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп сосредоточился на "безнравственных вещах", которые помогут ему остаться в кресле главы Америки.

По словам Болтона, Трамп не опирается на то, что будет лучше для США. Также экс-советник президента отметил, что Трамп мало знает о мировой истории и не интересуется ее изучением, а лишь задает вопросы своим помощникам, но не запоминает ответы.

"Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запоминал", — рассказал Болтон в беседе с журналистом издания El Pais.

Ранее нынешний советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Америке будут не нужны санкции против РФ, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #болтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...