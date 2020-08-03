Микробиолог поддержал теорию о применении COVID-19 в качестве оружия

Доктор медицинских наук Леонид Рошаль в интервью Forbes заявил, что распространение коронавируса – это репетиция биологической войны. Опасения заслуженного врача небезосновательны, научное сообщество располагает данными о рукотворном происхождении вируса, рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин.

«Я считаю, что вирус создан человеком. Вирус лабораторный, об этом говорит научный отчет, опубликованный в журнале Nature. Никакого природного очага в мире не существует. Чтобы это понять, достаточно знать, что коронавирус не живет в летучих мышах, ни в панголинах (животные отряда плацентарных млекопитающих, – прим. ред.). COVID-19 живет только в клетках человека», — отметил специалист.

Речь идет о публикации ученого из Уханьского института вирусологии Ши Чженьли-ли и его американского коллеги Ральфа Берика в авторитетном научном журнале Nature. Согласно их выводам, коронавирус создан искусственно из поверхностного белка вируса китайской летучей мыши SHC014 (который изначально неопасен для человека) и опасного вируса SARS.

Никулин добавил, что для испытаний вакцины от коронавируса научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и институт биологии гена РАН выводили особый вид мышей, в организме которых поведение COVID-19 имитирует процессы в теле человека. Испытывать лекарство на других животных невозможно – коронавирус создан для воздействия на людей.

Леонид Рошаль в интервью воздержался от заявлений об искусственном возникновении вируса. По словам доктора, для таких суждений «нет достаточных оснований». Микробиолог Никулин заявил обратное:

«Если коронавирус мог существовать в каком-то другом биологическом организме, кроме человеческого, тогда можно было бы порассуждать. А раз он нигде, кроме человеческой клетки не живет, пока что другой версии нет. Похоже, мы столкнулись, как минимум, с биологическим терроризмом».

В интервью Forbes Рошаль назвал коронавирус «проверкой системы здравоохранения на прочность». Доктор медицинских наук полагает, что несколько стран оказались абсолютно не готовы противостоять инфекции, в то время как Россия смогла избежать тяжелых последствий из-за невысокой плотности населения.

Рошаль добавил, что россиянам не следует расслабляться и пренебрегать ношением индивидуальных средств защиты в общественных местах. Ученый посоветовал гражданам пройти тесты на коронавирус, не ходить на работу при первых признаках недомогания и при необходимости вызвать скорую помощь.

По состоянию на 10:30 3 августа 2020 года, в России зафиксировано 850 870 случаев заражения коронавирусом.